Стартовал конкурсный отбор на участие во Всероссийском студенческом туристском слете «Больше, чем путешествие»

Стартовал прием заявок на участие в Всероссийском студенческом туристском слете «Больше, чем путешествие». Мероприятие пройдет на площадке туристического комплекса экоцентра «Бакланово» в Смоленской области с 19 по 23 августа.

Слет состоится в рамках Всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Движения Первых, которые реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие проводится совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Правительством Смоленской области.

К конкурсному отбору приглашаются молодые люди со всей России в возрасте от 18 до 35 лет. Участники будут подразделяться на две категории — «Продвинутые» и «Новички».

Подать заявку на участие можно до 31 мая 2026 года на сайте. После этого на почту каждому претенденту придет письмо с тестовым заданием. Необходимо будет пройти тестирование, ответить на несколько вопросов о турпоходах, а также указать свой походный опыт.

Чтобы увеличить шансы на победу, участники могут выполнить дополнительное задание в виде публикации в своих социальных сетях на одну из указанных ниже тем:

–«Как я применил свою походную роль» (необходимо описать реальный опыт применения роли, полученной в результате прохождения теста);

–«Как бы я применил свою походную роль» (нужно описать предполагаемый опыт применения роли, полученной в результате прохождения теста).

Ссылка на публикацию прикрепляется к тесту и/или отправляется на почту studslet@morethantrip.ru.