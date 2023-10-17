Стартовал прием заявок на «Ярмарку вакансий» для молодых специалистов
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
Стартовала регистрация на пятую ежегодную «Ярмарку вакансий» для специалистов в сфере городского развития. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 26 и 27 октября.
Заявки принимают до 10 часов утра 26 октября, зарегистрироваться можно здесь. На ярмарке будут представлены порядка 40 работодателей — архитектурные бюро, девелоперы, институты развития и другие организации.
Соискатели смогут пообщаться с представителями компаний и ведомств и напрямую узнать об открытых вакансиях и стажировках, условиях работы и перспективах профессионального развития.
Эксперты расскажут, как составить резюме и по какому принципу компании отбирают сотрудников.
«В этом году в центре внимания студенты старших курсов и выпускники. Уверен, они используют возможность узнать об актуальных вакансиях в разных регионах, встретиться с работодателями лицом к лицу и выйти за стандартные рамки реалий, чтобы расширить представления о сферах и организациях, где может работать архитектор», – отметил директор по городской среде АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов.