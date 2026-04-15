Стартовал прием заявок на участие в международном кинофестивале «Антарес»

III Международный кинофестиваль «Антарес» объявляет старт приема заявок. Мероприятие пройдет с 12 по 25 сентября 2026 года в Москве.

В программе — образовательный интенсив, экскурсии на Мосфильм, конкурсные и внеконкурсные показы, ретроспективы, ночи кино, мастер-классы и творческие встречи.



Центральным событием деловой программы станет «КиноДиалог» — платформа, объединяющая лучших экспертов киноиндустрии, представителей профессиональных сообществ и отраслевых союзов.



Подать заявку на участие в образовательной программе можно по этой ссылке.

К участию приглашаются кинематографисты и сценаристы со всего мира. Конкурсная программа 2026 года включает пять основных категорий: полнометражные игровые фильмы (до 120 мин); короткометражные игровые фильмы (до 20 мин); документальные фильмы (до 30 мин); анимационные фильмы (до 20 мин); конкурс сценариев (до 30 страниц). Подать заявку можно до 31 июля 2026 года здесь.

Кроме того, в партнерстве с Федерацией Независимых Профсоюзов России (ФНПР) учрежден специальный конкурс «Профсоюз крупным планом». Заявка на участие в конкурсе тут.

Фестиваль также формирует профессиональное жюри. В его состав войдут ведущие деятели кино, кинокритики, а также признанные эксперты в области труда, ветераны и представители профессиональных союзов. Заявить себя в жюри можно тут.