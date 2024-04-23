Стартовала регистрация на интеллектуальную онлайн-игру «Наша Победа»

«В ходе игры вы узнаете подлинные рассказы о судьбах людей, о семьях, разлученных войной и вновь нашедших друг друга. Приглашаем каждого из вас присоединиться к игре», - отметила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Принять участие в игре может любой житель России в возрасте от 14 лет, а также иностранные участники и соотечественники, проживающие за рубежом. Для удобства будет проведено две трансляции с учетом разницы в часовых поясах. Для Дальневосточного и Сибирского, Южного и Приволжского федеральных округов, а также новых регионов трансляция пройдет в 10:00 мск, а для Центрального и Северо-Кавказского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов — в 15:00 мск.

По итогам каждой трансляции участники получат сертификаты. В рамках каждой игры также будет определено по 20 победителей из РФ и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены призы от организаторов игры.

Узнать подробности об игре и зарегистрироваться можно на сайте игра-нашапобеда.рф.