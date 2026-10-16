Стартовала регистрация на X сезон олимпиады «Я – профессионал». Это крупнейший проект развития кадрового и технологического потенциала России.

Участие в олимпиаде позволит проверить знания и управленческие навыки, заявить о себе на уровне всей страны, попасть на стажировку в ведущие компании и госкорпорации, получить льготы при поступлении в магистратуру и денежные премии для медалистов.

Участвовать могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Можно выбрать сразу несколько направлений олимпиады. Регистрация открыта до 10 ноября по этой ссылке.

Студентам, которые уже развивают лидерские инициативы, участвуют в общественных проектах, хотят работать с молодежью, развивать свой регион или работать в публичном управлении, рекомендовали выбрать направление «Государственное и муниципальное управление».

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минобрнауки России. Вузом-организатором направления «ГМУ» выступает Президентская академия.