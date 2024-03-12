Стартовали торги на недвижимость от ООО «ТоргТрейд»

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 12.03.2024 в 20:00 по 22.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 25.03.2024 в 12:00

1.Кв-ра общ. пл. 44,6 кв. м. расп. по адресу: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, кв. 201 к/н 50:10:0010316:743 Н/ц 5304990р. Собственник: Соловьева Е.А. П.54-ТТ

2.ЗУ, общ. пл. 4100 кв. м. КН 50:16:0602003:445, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Текстильщиков проезд, д. 7. Неж.зд. общ. пл. 1475.5 кв. м. , КН 50:16:0602003:6787, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Текстильщиков проезд, д. 7. Неж.зд. общ. пл. 615.7 кв. м. КН 50:16:0602003:6564, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Текстильщиков проезд, д. 7. НЦ: 36 312 000р. (без учета НДС) Собственник: ООО «ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ» (ИНН: 5031082130) П.118-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 25.03.2024 в 12:30

1.Кв-рарасп. по адресу: МО, г. о. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 12, кв. 110, общ. пл. 45.3 кв. м., к/н: 50:31:0040507:310 Н/ц 3486360р. Собственник: Машихина И.В. П.3-ТТ

2.Кв-ра общ. пл. 39,6 кв. м., расположенная по адресу: МО, Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Конярова, д. 7, кв. 45, КН 50:04:0020508:103 Н/ц 2720000р. Собственник: Павлов В.А. П.26-ТТ

3.Кв-ра (жилое пом.) по адресу: Россия, МО, г. Лобня, ул. Чайковского, д. 13, кв. 25, общ. пл. 62,5кв.м., КН 50:41:0000000:10917 Н/ц 5128560р. Собственник: Сохибова Р.К. П.30-ТТ

4.Кв-ра распложенная по адресу: МО, Люберцы, ул. Юбиленая, д. 1, кв 43, общ. пл. 47,86кв.м., КН 50:22:0010213:4315 Н/ц 4726000р. Собственник: Дмитриев А.Е. П.32-ТТ

5.Кв-ра расп. по адресу: МО, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 57, кв 32, общ. пл. 31 кв. м., КН 50:22:0050102:3616 Н/ц 4705600р. Собственник: Сафронова Н.Н. П.34-ТТ

6.Кв-ра, расположенную по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 14, кв. 11, с кадастровым номер 50:13:0070207:3603, общ. пл. 31,4кв.м. Н/ц 2753507р. Собственник: Максимиова О.В. П.1-ТТ

7.Кв-ра расп. по адресу: МО, г Пушкино, мкр Дзержинец, д 15, кв 29, общ. пл. 57 кв.м, КН 50:13:0070202:5071 Н/ц 5549083,56р. Собственник: Магомедова Х.А. П.43-ТТ

8.Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 6 корп. 2 кв. 230, общ. пл. 33кв.м., КН 50:13:0050418:4677 Н/ц 3828400р. Собственник: Михеева Н.Е. П.44-ТТ

9.Кв-ра расп. по адресу: МО Пушкинский рн. п. Софрино ул. Экспериментальная д. 13 кв. 15, общ. пл. 41,8 кв.м, КН 50:13:0020210:1111 Н/ц 4028083,79р. Собственник: Гасанова С. М. П.45-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru