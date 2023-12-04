Стоимость такси в Москве из-за снегопада выросла в два раза
Фото: [© Владимир Федоренко / РИА Новости]
Стоимость поездок на такси в столичном регионе резко выросла из-за снегопада, сообщают РИА Новости.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии «Интерфаксу» сообщил, что в Москве ожидаются обильные осадки в виде снега, которые продолжатся до утра понедельника, 4 декабря. По его словам, высота снежного покрова в российской столице увеличится на 8-10 см. Температура воздуха в этот день максимально опустится до -9 градусов по Цельсию.
Как отмечают РИА Новости, индикатор спроса в приложении «Яндекс Go» отмечен красным. В агрегаторе такси появилось сообщение: «Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено – чем дольше поездка, тем дороже».
Утром, около 7:00, пользователи отметили в разы возросшую стоимость такси. Длительные поездки до часа оценивались в 1800 рублей вместо 700-100 рублей. Некоторые маршруты до 40-50 минут оценивались в 2200 тысячи рублей.
К 9:00, отмечали клиенты, стоимость такси чуть снизилась. В большинстве случае цены повысились на 300-500 рублей по сравнению с обычной стоимостью.
Синоптики отмечают, что на Москву и Подмосковье идут аномальные холода. Столбик термометра, по их данным, к концу текущей недели может достигнуть отметку в -20 градусов.