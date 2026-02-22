«Столик у сцены за 18,5 тысяч». Три сольника Долиной в Petter могут принести певице почти 3,5 млн рублей

Стали известны детали предстоящих московских выступлений народной артистки РФ Ларисы Долиной. Как выяснили журналисты, певица анонсировала сразу три концерта в элитном клубе Petter, которые состоятся 26 марта, 25 мая и 26 июля.

В отличие от масштабных стадионных шоу, площадка рассчитана всего на 91 гостя, что создает атмосферу эксклюзивности. Впрочем, за уют и близость к звезде поклонникам придется выложить круглую сумму. Самый скромный билет оценен в 9,5 тысячи рублей. Посадка за столики варьируется в цене от 12,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от локации. Столько же (15,5 тысячи) просят и за место у барной стойки. Для тех, кто хочет видеть артистку максимально близко, предусмотрен «золотой» ряд — места прямо у сцены за 18,5 тысячи рублей.

Несложные подсчеты показывают потенциальную выгоду мероприятия. Если залы будут заполнены полностью, каждый вечер будет приносить порядка 1,15 миллиона рублей. Таким образом, триумфальный цикл из трех аншлагов способен пополнить бюджет артистки почти на 3,5 миллиона рублей (до вычета расходов на организацию). Тем не менее, статистика продаж пока далека от идеала: за месяц до первого выступления, намеченного на март, реализовано лишь 18% билетов.

Ранее сообщалось о том, что Певица Лариса Долина подала заявку на регистрацию собственного товарного знака.