«СТРАНА.ua»: мужчина покончил с собой в украинском военкомате

Украинец покончил с собой в присутствии местной полиции после того, как его доставили в военкомат города Светловодск. Соответствующее заявление сделали журналисты «Страна.ua» в социальных сетях со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Согласно данным издания, 32-летний гражданин был доставлен в военкомат города для мобилизации. Спустя какое-то время, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина грозится совершить самоубийство. После прибытия на место происшествия, сотрудники органов вызвали скорую помощь для того, чтобы госпитализировать гражданина.

После этого, его должны были доставить в психиатрическую больницу, но он покончил с собой на глазах у полицейских, сообщает издание. Из-за инцидента, на время проведения следствия были отстранены сотрудники полиции и замруководителя их подразделения, сообщила представитель органов Виталина Бевзенко.