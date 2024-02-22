«СТРАНА.ua» пишет о взрывах в Одессе, над городом полыхает пламя

В Одессе слышны мощные взрывы. Как передает украинское издание «СТРАНА.ua», ракетными ударами поражен в Одессе некий инфраструктурный объект.

При этом ряд российских пабликов сообщают, что перед этим в небо была поднята стратегическая авиация России. Кроме того, группа до 10 дронов-камикадзе в настоящее время летит над Полтавской областью.

«О сильных взрывах в Одессе и возможных прилетах сообщают местные паблики», — говорится в сообщении украинских журналистов.

В настоящее время одесситы постят в соцсетях фотографии и видео сильного пожара. Пламя и дым от него поднимаются до небес. О пострадавших информации пока не поступало.