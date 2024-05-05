«Страна.ua»: под Херсоном солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съемки позиций

Как пишет украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел в минувший четверг, 2 мая, на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Украинские боевики обратили внимание на мужчину, который фотографировал позиции ВСУ в лесополосе.

В время задержания и проверки его мобильного телефона молодой человек попытался скрыться от военнослужащих на автомобиле. В ходе погони он был застрелен. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина также являлся украинским военным.

«В этот момент один из военных, который задержал мужчину, выстрелил из автомата по автомобилю и ранил парня, который пытался скрыться. От полученных ран он погиб в больнице. Позже выяснилось, что парень, который погиб, также был военным. Мотивы его действий сейчас устанавливаются», — пишет издание.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Застрелившему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.