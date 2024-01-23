«Страна.ua»: получивших паспорт РФ украинцев лишат гражданства

Внесенный в Верховную раду Украины проект закона о множественном гражданстве предполагает некоторое карательные исключения, пишет украинское издание «Страна.ua».

В частности, в документе содержится норма, по которой получившие паспорт РФ украинцы автоматически лишатся гражданства Украины.

«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — пишет «Страна.ua».

Кроме того, если документ будет принят Радой, украинского гражданства будут лишать также за не сдачу экзаменов по знанию истории страны и конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях РФ.