«Страна.ua» сообщило о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области

Сразу после полуночи пятницы, 12 июля, в городе Староконстантинов в Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации очевидцев, над городом поднимается сильный дым. Позднее появилась информация о еще нескольких повторных взрывах.

«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области», – говорится в публикации.

Других подробностей произошедшего пока нет. Однако известно, что в Староконстантинове находится военный аэродром, используемый ВСУ для доставки военных грузов. Ранее он неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Армии России.

В настоящее время, согласно онлайн-данным украинского Минцифры, на большей части Украины, включая Хмельницкую область, ревут сирены воздушной тревоги.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.