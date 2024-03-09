«СТРАНА.ua»: в Херсоне прогремела серия взрывов, под ударом Кривой Рог

О том, в каком именно месте в городе прозвучали взрывы, не сообщается. Также не известно, есть ли пострадавшие и были ли какие-то повреждения городской инфраструктуры.

Кроме того, сообщается о взрыве в Кривом Роге. По данным украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, а также Полтавской областях Украины.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.