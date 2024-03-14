«Страна.UA»: в обмелевшее после взрыва дамбы Каховское водохранилище начала возвращаться вода

В Каховское водохранилище, которое последние полгода практически полностью обмелело после теракта ВСУ на плотине Каховской ГЭС, начала постепенно возвращаться вода.

На это, предоставив соответствующие снимки со спутника, обратило внимание украинское издание Страна.UA. Отмечается, что воду начал гнать Днепр, вскрывшийся льдами от половодья.

«Предположительно объяснить прибытие воды можно весенним таянием снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовье Днепра», — говорится в сообщении издания.

Российские официальные источники данную информацию пока никак не подтвердили.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года после нескольких ракетных ударов со стороны ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Из-за этого вода из Каховского водохранилища большим потоком начала двигаться вниз по течению Днепра, затапливая прибрежные города и села. Под водой оказались населенные пункты Алешки и Новая Каховка.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, назвал это «варварской акцией киевского режима», приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. В результате трагедии погибли 57 человек.