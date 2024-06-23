«СТРАНА.ua»: ВС РФ активно продвигаются в направлении Торецка в ДНР

Российские военные штурмовыми группами за последние несколько дней серьезно продвинулись в направлении Торецка в Донецкой народной республике, признает украинское издание «СТРАНА.ua».

В публикации сообщается, что сильные бои идут сейчас уже на подступах к населенному пункту Северное. Активизировались россияне и на Угледарском направлении, отмечается в материале издания.

«Также россияне продвинулись на Угледарском направлении — южнее Константиновки и в сторону Водяного», — пишет издание.

Целью этих действий российских военных, как резюмируется в публикации, является полное отрезание Угледара с севера, с выходом ВС РФ на окраины города в скором времени.

Кроме того, в ДНР сейчас жарко в районах Константиновки, Часова Яра и Кураховки.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.