«Страна.ua»: жители Харькова срочно распродают жилье

В Харькове резко упали цены на жилье. Местные жители, решившие переехать в другой украинский регион или сменить страну продают свои квартиры за полцены. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

Журналисты рассказали, что уехавшая в Великобританию риелтор, агентство которой продолжает работать в городе, сообщала в своих социальных сетях о том, что подобного кризиса на местном рынке недвижимости не было никогда. По ее словам, цены упали настолько низко, что приобрести квартиру в Харькове сейчас можно за половину цены.

Она также заявила, что квартиры в Харькове сейчас в основном приобретаются украинцами, живущими в пригороде и остальной области. Жители города же, практически не покупают жилье у других харьковчан, отметила риелтор.

В издании заявили, что предложение квартир растет в городе каждый день, и многие хозяева стараются продать жилье как можно быстрее. Не исключается, что цены будут падать и дальше.