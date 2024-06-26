Страны Евросоюза начали блокировать сайт РИА Новости и других российских СМИ

«Он действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru», — сообщили в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom.