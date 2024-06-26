Страны Евросоюза начали блокировать сайт РИА Новости и других российских СМИ
Фото: [Медиасток.рф]
Операторы связи, являющиеся провайдерами в странах Европейского союза стали к вечеру среды, 26 июня, блокировать сайты российских новостных агентств РИА Новости и «Известия».
Как сообщает РИА Новости, факты блокировки российских СМИ подтвердили ведущие провайдеры ФРГ.
Напомнив, в минувший понедельник, 24 июня, ЕС ввел в действие 14-й пакет антироссийских санкций, в который, среди прочего, вошел запрет на территории Евросоюза вещания некоторых российских СМИ, среди которых Voice of Europe, РИА Новости, «Российская газета» и «Известия».
«Он действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru», — сообщили в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom.