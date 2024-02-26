Страны НАТО и ЕС обдумывают возможность отправки своих военных на Украину

После заседания правительства и Совбеза республики Фицо рассказал, что некоторые обсуждаемые темы вызывают ужас. Одной из таких тем стал вопрос об отправке военнослужащих на Украину, о которой подумывают некоторые страны ЕС и НАТО. В качестве предлога хотят использовать двусторонние соглашения. При этом словацкий премьер уверен, что такие действия навсегда перечеркнут возможность договориться с Россией, имея возможность на некоторые уступки с ее стороны, а конфликт усугубится.

Фицо также отметил, что не может раскрыть цель поездки европейских солдат на Украину. Он подчеркнул, что Словакия не сможет препятствовать другим странам в заключении соглашений с Киевом, но уверен, что такое вмешательство все равно ни к чему не приведет.

Сам Фицо намерен не допустить участия военнослужащих Словакии в украинском конфликте, он намерен стоять на своем даже в том случае, если это приведет к его смещению с поста премьер-министра страны и отстранению от должности главы правительства.