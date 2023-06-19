Страшный пожар охватил жилой дом в Казани

В казанском микрорайоне Сухая Река сегодня случился пожар. Возгорание возникло в частном доме, inkazan.ru .

О происшествии в экстренную службу местные жители сообщили после 11 часов дня. Стало известно, что пламя может перекинуться и на соседние дома. Работы огнеборцы вели по 1БИС.

Ориентировочно огонь охватил 100 квадратных метров. Владельцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия экстренной службы.

18 июня в Татарстане случился еще один пожар, который унес жизни семи человек, в том числе четырех детей. Трагедия произошла в селе Саитово Тукаевского района. В результате происшествия сгорел жилой дом. По информации источника, там проживала неблагополучная семья.