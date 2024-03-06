Строитель из Барнаула в память о двоюродном брате делает печи и буржуйки для бойцов СВО

Строитель из Барнаула Илья Сяглов мастерит буржуйки и переносные печи и для нужд российских военных в зоне спецоперации на украине, передает RT.

По словам волонтера, он уже успел отправить бойцам на передовую порядка 20 конструкций. В беседе с журналистами Сяглов признался, что свой нелегкий труд посвящает пропавшему без вести в зоне боевых действий двоюродному брату.

В настоящее время мужчина создает также специальный станок для нарезки лент. Чтобы потом из них можно плести маскировочные сети.

«В мастерской Илье помогают друзья и даже восьмилетний сын, который выполняет несложные работы», — приводится в публикации телеканала.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.