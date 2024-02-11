Строители приступили к возведению цокольного этажа новой школы в Подольске

Новая школа, рассчитанная на тысячу сто учеников, с собственной котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске готов уже на шестнадцать процентов.

Отмечается, что в котельной сделали дымовую трубу, фундамент, осталась сборка быстровозводимых конструкций и монтаж технологического оборудования. В четырех зданиях проводят монолитные работы, идет возведение конструкций цокольного и первого этажа.

В настоящий момент на площадке работают сто двадцать человек плюс 10 сотрудников обслуживающего персонала. Также задействовано порядка пяти единиц техники и два башенных крана.

Рядом со школой благоустроят территорию, для этого уже подготовили черновую планировку. В том числе сделают стоянку для машин на 16 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что школа на 1,1 тысячи мест в Павловской Слободе откроется уже в сентябре.