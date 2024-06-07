Строительства первого этапа ЖК «Гранд комфорт» активно ведется в Жуковском городском округе

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства первого этапа жилого комплекса «Гранд комфорт», возводимого в Жуковском городском округе по улице Гудкова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время готовность объекта оценивается в восемнадцать процентов, строители возводят несущие конструкции надземной части здания. Жилой комплекса возводят в рамках реконструкции объекта незавершенного строительства ТРЦ «Атлас парк». Строительство ЖК ведется в четыре этапа, на текущий момент реализуются этапы 1 и 2.

В рамках первого этапа возводится многоквартирный жилой дом общей площадью порядка тридцати двух тысяч квадратных метров, его вместимость — 306 квартир. В 18-этажном доме дополнительно будут два подземных этажа для организации парковки. Первый этаж надземной части займут торговые помещения, аптека и заведения общепита. Завершить первый этап строительства планируется в первом квартале 2027 года.

Согласно проекту, в жилом комплексе построят четыре корпуса, объединенных двухуровневым подземным паркингом на 1679 машино-мест суммарно. Также возведут новый детский сад на 289 мест и поликлинику на 79 посещений в смену.