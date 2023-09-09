Строительство частных домов в России будет и дальше дорожать

Эксперты сообщили, что строительство частных домов на территории России будет и дальше дорожать на фоне упадка валюты и роста стоимости стройматериалов. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Как сообщил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, материалы продолжат дорожать, и цены на них увеличатся еще примерно на 25%.

За последний год стоимость строительства домов выросла на 10-25%. Дальнейший рост стоимости будет зависеть от сегмента рынка и материалов. Импортные составляющие увеличились в цене на 20-60%, в то время как отечественные – только на 3%, сообщает Росстат.

Сообщается также, что в стране становится меньше работников-мигрантов из-за падения рубля. Предполагается, что дефицит рабочей силы вызовет рост стоимости работ на 10-20%.