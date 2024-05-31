Строительство домов для расселения аварийного жилья продолжается в Яхроме в Дмитрове, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день дома возведены наполовину. Ведутся монолитные работы, строительство стен, монтаж отопительной системы, установка окон. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал текущего года.

В квартиры в новостройках переедут 168 семей — в общей сложности 410 человек. Сейчас они проживают в аварийных домах на улицах Ленина и Парковая.

С переездом жителей будет расселено семь с половиной тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.