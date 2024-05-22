Строительство многофункционального паркинга активно идет в подмосковном ЖК «Первый квартал»

В «Первом квартале» Ленинского городского округа ведется строительство многофункционального паркинга на 499 машино-мест. Девелопер «Брусника» планирует реализовать проект во втором полугодии этого года. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в настоящее время строители завершили создание плиты фундамента и начали вязать вертикальные конструкции, выполнили теплоизоляцию и устройство мембраны, провели гидроизоляцию. Продолжаются работы по возведению монолитного многоуровневого каркаса.

А на первом этаже здания будут располагаться супермаркет, автомойка и арендные помещения. Здесь же спроектирована сквозная пешеходная галерея, по которой жители смогут пройти к остановке общественного транспорта. Под автомобили отведены четыре этажа.

«Первый квартал» находится в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Здесь уже построили четыре жилых дома, сейчас строится пятый и шестой дома, а также работает первое в Подмосковье отделение обслуживания вызовов врача на дом на 700 обращений в смену.