Строительство многопрофильной больницы продолжается в Балашихе

На строительной площадке задействовано более 550 рабочих, 20 инженеров и технических специалистов, а также 34 единицы строительной техники.



На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 19,19%. Ведутся масштабные работы по устройству конструкций главного корпуса, подземного и надземного паркингов, патологоанатомического корпуса и инженерной инфраструктуры.



В первом блоке продолжается кладка стен с шестого по девятый этаж, обустраиваются кровля и перекрытия коллектора. Во втором блоке специалисты армируют и бетонируют перекрытие десятого этажа, параллельно идет кладка на шестом и восьмом этажах. В третьем блоке выполняется армирование и бетонирование перекрытия шестого этажа. В четвертом блоке монолитные работы завершены, продолжается кладка стен на первом и шестом этажах, а также устройство кровли.



Строительство подземного паркинга перешло в стадию обустройства кровельного покрытия, а на надземном паркинге идет армирование и бетонирование вертикальных конструкций пятого этажа.



Также продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей. Ведется укладка теплосетей, гидроизоляция, монтаж кабелей и кирпичная кладка наружных стен.



Завершить строительство многопрофильной больницы в Балашихе планируется к 2027 году. Новый объект существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей городского округа и всего юго-восточного Подмосковья. Учреждение рассчитано на 1123 койки и будет оказывать помощь пациентам по 26 профилям.