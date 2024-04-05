Строительство нового детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобне завершат уже в июле

Детский сад в микрорайоне Катюшки на территории подмосковной Лобни готов уже на восемьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик завершает обустройство фасадов и кровли здания, монтаж внутренних инженерных систем. В настоящий момент строители ведут внутреннюю отделку помещений, занимаются благоустройством территории. Работы ведутся в соответствии с графиком. Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров сможет вместить четырнадцать групп детей от 1,5 до 7 лет.

Одна из жительниц микрорайона Ольга отметила, что они очень рады, что рядом с нами появится садик, теперь не нужно будет возить детей в другой район.