Строительство нового детского сада завершается в микрорайоне Климовск в Подольске

Рабочие завершают строительство нового дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на 240 малышей, в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что подрядчиком в настоящий момент ведутся фасадные, отделочные работы, а также монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления.

Новое образовательное учреждение для дошколят поможет ликвидировать очередность, обеспечить доступность и высокое качество дошкольного образования, открыть группы для детей раннего возраста.

Примечательно, что завершить все работы планируется уже летом этого года.