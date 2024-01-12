Строительство нового образовательного кластера активно ведется в подмосковной Балашихе

Девелопер «Главстрой Регионы» продолжает возводить на территории жилого комплекса «Героев» в Балашихе новый образовательный кластер. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что школа, рассчитанная на 1320 учеников, сегодня готова уже на четверть. На объекте завершены работы по устройству котлована, фундамента, несущих конструкций подземной части.

На текущий момент ведутся работы по устройству несущих конструкций; работы по устройству наружных и внутренних стен и перегородок; работы по устройству ограждающих конструкций; работы по устройству оконных блоков.

В конце прошлого года началось возведение уже второго детского сада для 220 детей. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству подземной части и подготовка к устройству фундамента.