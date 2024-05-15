Строительство нового жилого дома с многоуровневым подземным паркингом в Одинцово

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства многоквартирного жилого дома с многоуровневым подземным паркингом в Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что строительством новой высотки площадью 36 тысяч квадратных метров на улице Маковского займется «Вектор недвижимости». Согласно проекту, разноуровневый комплекс комфорт-класса высотностью от 18 до 26 этажей вместит 718 квартир.

Подземный трехэтажный паркинг примет 262 авто, еще порядка 70 машино-мест станут доступны во дворе. На прилегающей территории дома обустроят детскую игровую и спортивную площадки, зоны для йоги и отдыха. В границах жилого квартала также построят детский сад на 320 мест, поликлинику и торговый центр.

Дом возводят в рамках третьей очереди строительства ЖК «Союзный». Плановый срок завершения строительства — III квартал 2026 года.