Строительство новой школы завершено в подмосковном ЖК «1-й Лермонтовский»

Директор группы проектов компании «ФСК» Иван Бажин отметил, что в настоящий момент идет комплектование школы технологическим оборудованием и мебелью, во всех помещениях проводится клининг. Школа функционально разделена на два блока: первый — для начальной, второй — для средней и старшей школ. Каждый имеет свой отдельный вход с зоной турникетов и раздевалок.

«В этом проекте мы постарались учесть, что Люберцы — это исторически спортивный округ, поэтому в школе три спортзала, плюс тренажерный и еще два зала для занятий хореографией. На территории — стадион с беговыми дорожками, турниками и другой спортивной инфраструктурой», — добавил Бажин.

Отрытые новой школы запланировано на 1 сентября 2024 года. Как сообщил заместитель главы городского округа Люберцы Эдуард Малышев, также в этом году в ЖК «1-й Лермонтовский» будет построен новый детский сад на 170 мест.