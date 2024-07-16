Строительство новой современной поликлиники для взрослых и детей продолжается в Ногинске

На улице 2-я Глуховская в подмосковном Ногинске рабочие приступили к первой заливке бетона в основание здания будущей поликлиники для взрослых и детей. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что по окончанию данной стройки жители городского округа смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием.

Одновременно здесь будет работать и отделение для взрослых на 350 посещений в смену, и отделение для детей на 150 посещений в смену. Кроме того, в поликлинике предусмотрены взрослое и детское инфекционные отделения и дневной стационар. Численность прикрепленного населения составит более 40 тысяч человек.

При это завершить строительство данного медицинского учреждения планируется в 2025 году.