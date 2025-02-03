Строительство современного медицинского центра стартовало в Красногорске
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Красногорск/Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В Красногорске началось строительство модернизированного медицинского центра.
Современный медицинский центр займет территорию в 2,9 тыс. кв.м. На реализацию проекта в рамках инвестирования выделено около 500 млн руб. Согласно разработанному проекту, новый четырехэтажный центр будет оборудован по последнему слову техники. В здании будут функционировать отделения компьютерной томографии, вакцинации и травматологии.
Просторные процедурные, смотровые комнаты и кабинеты врачей расположатся на втором, третьем и четвертом этажах. Предполагается, что в помещениях будет размещено самое современное оборудование для рентгенодиагностики.
Строительство центра позволит трудоустроить около 100 высококвалифицированных специалистов разных направлений. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к третьему кварталу 2026 года. В настоящее время все необходимые для реализации проекта разрешения уже получены. Рабочие занимаются расчисткой стройплощадки.