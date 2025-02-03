Строительство современного медицинского центра стартовало в Красногорске

Современный медицинский центр займет территорию в 2,9 тыс. кв.м. На реализацию проекта в рамках инвестирования выделено около 500 млн руб. Согласно разработанному проекту, новый четырехэтажный центр будет оборудован по последнему слову техники. В здании будут функционировать отделения компьютерной томографии, вакцинации и травматологии.

Просторные процедурные, смотровые комнаты и кабинеты врачей расположатся на втором, третьем и четвертом этажах. Предполагается, что в помещениях будет размещено самое современное оборудование для рентгенодиагностики.

Строительство центра позволит трудоустроить около 100 высококвалифицированных специалистов разных направлений. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к третьему кварталу 2026 года. В настоящее время все необходимые для реализации проекта разрешения уже получены. Рабочие занимаются расчисткой стройплощадки.