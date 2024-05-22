Строительство жилого комплекса «Легенда Коренево» стартовало в Люберцах

Застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент» приступил к возведению ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на объекте завершено устройство ограждения территории застройки, ведутся монтажные работы по устройству временных дорог и площадок. Завершается разработка котлована. Строители ведут работы по заливке фундамента и устройству стен подземной части зданий.

Кроме того, рабочие приступили к монтажу башенных кранов. На площадке организована система видеонаблюдения, благодаря чему будущие жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени на сайте строительства жилого комплекса.

Ожидается, что помимо жилых домов на территории комплекса возведут общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр. Также по проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машиномест.