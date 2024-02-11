СЦКК: украинские боевики обстреляли Горловку кассетными снарядами

Со стороны Украины поздно вечером в воскресенье, 11 февраля, по Горловке в ДНР ВСУ выпустили сразу три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, проинформировало в соцсетях представительство республики в Совместном центре контроля и координации(СЦКК).

Всего же во временном отрезке с 22.30 по 22.40 по Горловке было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров, уточнили в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщениях представительства.

Информации о пострадавших и разрушениях в ходе обстрела пока не приводится.

Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР. В результате обстрела была разрушена пекарня. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами на данный момент могут находиться порядка 40 человек. Жертвами вражеского теракта стали 28 человек, десятерых пострадавших от бомбежки удалось спасти.