Студенческие отряды Подмосковья приняли участие в главном первомайском шествии на ВДНХ

Более 500 представителей студенческих отрядов Подмосковья приняли участие в масштабном первомайском шествии «Май! Труд крут!», которое прошло в рамках выставки «Россия». Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Одним из центров притяжения подмосковных студентов в этот день стала выставка «Россия» на ВДНХ, где активисты РСО Московской области не только прошли в торжественном первомайском шествии, но и выступили на праздничном концерте с творческим номером, к которому долго готовились!» - рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Праздничное шествие состояло из десяти тематических колонн, каждая из которых представляла различные профессии, результаты труда человечества и историю движения студенческих отрядов.

По словам Швелидзе, в этом году в области прошло свыше 280 мероприятий, в которых приняли участие более 85 тысяч представителей молодежи. Ребята участвовали в субботниках, собирали макулатуру, помогали ветеранам и бойцам СВО.