«Ну что мне сказать вам, сынок?»: студент из Африки попросил Путина усыновить его

Напомним, сегодня, 7 марта, в Сочи подошел к концу Всемирный фестиваль молодежи, который проходил там с 1 марта. В форуме приняли участие более 20 тысяч человек из 188 стран мира.

В ходе сегодняшней встречи президента Владимира Путина с участниками фестиваля студент-иностранец из африканской Уганды рассказал главе российского государства, что хотел бы стать его сыном.

«Я так бы хотел стать вашим сыном Африки. Потому что вы были моим наставником, господин президент», — признался африканец.

В ответ на такое откровение Путин напомнил своему собеседнику, что они родственниками пока еще не стали, но вот то, что оба президенты, это факт.

«Что я могу сказать вам, сынок? Хочу обратиться к вам не только как к сыну, но и как к президенту. Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться „господин президент“», — сыронизировал глава государства.

После этого вся аудитория, включая собеседников, разразилась громким смехом. В эти минуты Владимир Путин продолжает беседу с участниками Всемирного фестиваля молодежи.