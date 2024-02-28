Студентам областного медколледжа представили работу онкологического диспансера

Студентам областного медколледжа из Орехово-Зуево и Люберец представили работу областного онкодиспансера. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребятам показали бактериологическую, биохимическую и клиническую лаборатории, отделение торакальной онкологии №1 и отделение абдоминальной онкологии №11.

«Студенты смогут пройти у нас учебную практику и в дальнейшем устроиться на работу в наше медицинское учреждение», — рассказала главная медсестра диспансера Наталья Яснюк.

В учреждении практику проходят студенты со всей страны, обучающиеся сестринскому делу, а также направлениям «Хирургия» и «Онкология». По итогам прошлого года практику здесь прошли более тридцати ребят.