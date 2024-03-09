Студентка из Чехии Пышкова победила в конкурсе «Мисс Мира»

В ходе конкурсного состязания строгое жюри присудило победу представительница Чехии Кристине Пышковой.

Об 23-летней Пышковой известно, что девушка строит карьеру модели, одновременно пытаясь получить высшее образование в области делового администрирования юриспруденции.

Несмотря на довольно юный возраст, Пышкова является основательницей фонда, выступающего за устойчивое развитие личности посредством образования. Девушка является полиглотом, одновременно свободно владея чешским, английским, польским, немецким и словацким языками.

«Самым большим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке и питает страсть к музыке и искусству», – приводится в профиле Пышковой в соцсетях.

Напомним, Пышкова не первая чешка, победившая на конкурсе «Мисс Мира». В 2006 году указанный титул завоевывала ее соотечественница Татьяна Кухаржова. К слову, конкурс Индия принимала не в первый раз. Он проходил уже в этой стране в 1996 году.