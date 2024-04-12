Студентка из Звенигорода будет защищать честь Подмосковья на всероссийском конкурсе «Профессионалы»
Фото: [Хавива Фонина]
Студентка третьего курса факультета туризма и гостеприимства из звенигородского колледжа Валентина Король выступит от Московской области на всероссийском конкурсе «Профессионалы» в Крыму.
Как рассказала Валентина Король, региональный этап чемпионата проходил в звенигородском филиале Красногорского колледжа. Конкурсантам предложили разрешить неожиданные ситуации, с которыми может столкнуться любой администратор отеля.
«Мне нужно было помочь гостю-иностранцу, который потерял ключи от номера, а также решить проблему другого заграничного туриста: он сменил фамилию после того, как успел забронировать номер в отеле. Такие ситуации в работе администратора гостиницы случаются часто, и специалисту необходимо уметь вежливо разговаривать с клиентом и помочь ему, чтобы он остался доволен обслуживанием в отеле», — рассказала Валентина Король.
Студентка подчеркнула, что мечтала побывать в Республике Крым и очень рада, что ей предстоит представлять весь столичный регион на конкурсе, где соберутся студенты лучших учебных заведений.