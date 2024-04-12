Студентка из Звенигорода будет защищать честь Подмосковья на всероссийском конкурсе «Профессионалы»

«Мне нужно было помочь гостю-иностранцу, который потерял ключи от номера, а также решить проблему другого заграничного туриста: он сменил фамилию после того, как успел забронировать номер в отеле. Такие ситуации в работе администратора гостиницы случаются часто, и специалисту необходимо уметь вежливо разговаривать с клиентом и помочь ему, чтобы он остался доволен обслуживанием в отеле», — рассказала Валентина Король.