Студенты МГУ прошли практику на фармпредприятии в Красногорске

Студенты факультета фундаментальной медицины МГУ и. Михаила Ломоносова посетили фармпредприятие «Биннофарм Групп», расположенное в селе Ангелово в Красногорске. Ребятам провели насыщенную профориентационную экскурсию и позволили попробовать силы на практике.

В ходе экскурсии студентам подробно рассказали про работу предприятия, познакомили с нюансами научной деятельности и показали лабораторию с самым разнообразным современным оборудованием. Гости из МГУ смогли больше узнать про разработку и производство лекарственных препаратов, а позже применить знания на практике.

С помощью хроматографа студенты занимались выявлением примесей в составах лекарств. Позже в ходе практикума они также создали собственную лекарственную форму в виде таблеток.

Таким образом будущим специалистам помогли получить и закрепить знания, воочию изучить деятельность фармацевтического предприятия и, конечно, вдохновиться на развитие в выбранной профессии.