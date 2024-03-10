Суд в Москве заочно арестовал украинку, облившую свекольным соком посла РФ в Польше на День Победы

На День Победы 9 мая в 2022 году телеэкраны и соцсети обошли кадры, на которых во время возложения венков к могилам советских солдат в Варшаве неизвестная облила российского посла в Польше Андреева свекольным соком.

По факту произошедшего российским следствием было возбуждено уголовное дело. Суд в Москве рассмотрел материалы и заочно арестовал украинку Ирину Земляну*, которая и совершила указанный поступок.

Напомним, с ноября прошлого года Ирина Земляна находится в розыске по запросу России. В отношении гражданки Украины российским следствием возбуждено уголовное дело о нападении в целях провокации войны на дипломата, пользующегося международной защитой.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов