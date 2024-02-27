Суд заочно арестовал создателя Mr. Freeman Мунтяна* за фейки о российских военных

Создатель анимационного персонажа Mr. Freeman иноагент Павел Мунтян заочно арестован за фейки об российской армии. Такое решение сегодня, 26 февраля, вынес Хорошевский суд Москвы.

Таким образом, как уточнили в суде, была удовлетворена соответствующая просьба следственных органов.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте Мунтяна*. Срок исчисляется в случае экстрадиции либо задержания на территории РФ», — сказали в суде, сообщение цитирует РИА Новости.

В апреле прошлого года Минюст РФ включил Павла Мунтяна* в реестр иноагентов. А в декабре мужчина был объявлен российским МВД в розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ за распространение ложной информации о действиях российской армии в Буче. Аниматору грозит до 10 лет колонии.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иноагента