Сухой холодец придумали в подмосковной Балашихе для отправки участникам СВО

«Сегодня в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошел мастер-класс по приготовлению сухого холодца для наших воинов Отечества. Благодаря поддержке Комитета семей и воинов Отечества мы проводим уже не первый раз такие мастер-классы. Мы получаем обратную связь - все блюда домашние, бойцы рады и довольны», - сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.