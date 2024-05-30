Сухой холодец придумали в подмосковной Балашихе для отправки участникам СВО
Фото: [Пресс-служба городского округа Балашиха]
В городском округе Балашиха волонтер Ксения Белоусова разработала свою собственную технологию по приготовлению сухого холодца. При этом в меню Ксении уже есть сухой борщ, винегрет, макароны, картошка с мясом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.
Отмечается, что для того, чтобы попробовать домашнее блюдо, нужно залить кипятком содержимое пакета. Холодец застынет при комнатной температуре. После 4-х часов блюдо готово к употреблению. Примечательно, что партию сухого холодца — это более 100 наборов - из Балашихи отправят впервые. Помогают с фасовкой домашнего блюда волонтеры ресурсного центра Балашихи.
«Сегодня в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошел мастер-класс по приготовлению сухого холодца для наших воинов Отечества. Благодаря поддержке Комитета семей и воинов Отечества мы проводим уже не первый раз такие мастер-классы. Мы получаем обратную связь - все блюда домашние, бойцы рады и довольны», - сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.