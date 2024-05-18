Суровый парень в автобусе в одиночку заставил шестерых мигрантов оплатить проезд

Где именно произошел данный инцидент пока не известно, но видео уже стало вирусным в сети, набирая множество просмотров пользователей.

Случай произошел вечером во время следования рейсового автобуса. Молодой человек терпеливо наблюдал, как шестеро выходцев и республик Средней Азии, зайдя в общественный транспорт, медлили с оплатой проезда.

В какой-то момент парень не выдержал и призвал иностранцев раскошелиться. Те сначала отнекивались, но мужчина был суров, неумолим и настойчив.

В итоге, всем шестерых пришлось приложить карточки к валидатору. Однако на этом цензор не остановился. Парню показалось, что мигранты сильно выпимши. Вопросов о том, что они выпивали, все шестеро уже терпеть не смогли и предпочлаюи ретироваться, выйдя на ближайшей остановке.

Пользователи сети восхитились бдительным гражданином. Некоторым стало интересно, какой он комплекции, раз не побоялся вступить в полемику сразу с шестерыми. Некоторые предположили, что мужчина похож на боксера, депутата Госдумы Николая, Валуева, славящегося высоким ростом и недюжинной силой.