Свадебный сезон стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт свадебному сезону, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Каждый год в регионе заключают брак свыше пятидесяти пяти тысяч пар.

Сегодня в области прошел форум свадебных агентств России и зарубежных стран. В нем приняли участие более семидесяти свадебных агентств столичного региона. В рамках мероприятия был представлен сайт «Свадьба в Подмосковье».

«Мы выводим свадебные торжества на новый уровень комфорта — представляем портал «Свадьба в Подмосковье», где вы сможете найти все для предстоящего бракосочетания — от выбора округа до мелочей декора. Помимо этого, теперь будущие супруги смогут выбрать свою локацию для заключения брака», - рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

В Подмосковье пары для регистрации брака все чаще выбирают не закрытые залы, но места под открытым небом — парки, усадьбы, парк-отели. Наибольшей популярностью пользуются Архангельское, Гребнево и Кривякино.