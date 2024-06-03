Светлогорск и Енисейск стали самыми привлекательными для туристов малыми городами СФО и СЗФО

Енисейск в Красноярском крае и калининградский Светлогорск стали лидерами рэнкинга самых привлекательных для туристов малых городов в СФО и СЗФО, сообщила пресс-служба Института экономики роста имени П. А. Столыпина со ссылкой на соответствующее исследование.

Сибирский и Северо-Западный федеральные округа были выбраны для исследования не случайно, они являются одними из самых больших в стране и вместе занимают около сорока процентов всей площади России. Кроме того, согласно данным Росстата, и в СФО, и в СЗФО за последние два года резко выросло число туристических поездок.

Так, аналитики Института Столыпина изучили 227 малых городов в этих округах. В Сибири в лидерах оказались Енисейск, Байкальск и Белокуриха. На Северо-Западе — Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск.

«Исследование также определило антилидеров. Так, в СФО на нижних строчках рэнкинга оказались Заринск, Игарка и Березовский. В СЗФО — Кемь, Белозерск и Новодвинск», — говорится в сообщении.

Для построения рэнкинга аналитики разработали специальный индекс. Он рассчитывается на основе доступных данных и определяется по трем критериям: инфраструктура, туристическая привлекательность и транспортная доступность.