Священник Сеньчуков считает, что завешивание зеркал в доме умершего не имеет отношения к православию

Одной из давних традиций, которой придерживаются многие жители нашей страны, является завешивание зеркал, когда умирает кто-то из близких, либо в доме находится покойник. Согласно поверьям, душа усопшего в течение 40 дней после смерти проводит в своем доме, и отражение в открытых зеркалах может спугнуть ее. По словам священника Сергея Сеньчукова, никакого отношения к православной вере эта традиция не имеет. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что такая традиция является языческой, а не православной, поэтому это всего лишь суеверие и языческий пережиток.

По мнению иеромонаха, что главное для православного христианина, провожающего близкого человека в последний путь – это молитва, церковное отпевание и панихида.

Он добавил, что есть и другие давние языческие поминальные традиции. Например, блины на поминках, стакан водки с куском хлеба для покойника. В православной поминальной трапезе существуют другие правила – не должно быть водки, а только вино, также не должно быть мяса.