Свыше 100 жителей Москвы и Подмосковья преодолели дистанцию в 5 км на набережной Павшинской Поймы

Представители сообществ «Бег на районе» и «5 верст» организовали забег на живописной набережной Павшинской Поймы, в котором приняло участие свыше 100 жителей Москвы и Подмосковья.

Активисты из сообществ «Бег на районе» и «5 верст» с 2021 года устраивают беговые марафоны. Спортивные выходные стали для многих привычным образом жизни.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Данная инициативная группа, она очень активна. Мы совместно с ними реализуем большое количество социально значимых проектов. Любой, кто хочет замечательно провести с ними время, приходит и тренируется. Тренировки проходят на регулярной основе», — отметил начальник отдела по спортивно-массовой работе администрации г. о. Красногорск Валентин Олехнович.

Забегу всегда предшествует разминка. Дистанция в 5 км требует от участников сил и выдержки, поэтому важно хорошо разогреть ноги. Традиционно в забеге принимают участие не только красногорцы, но и поклонники активного образа жизни из Тушино, Митино, Железнодорожного и других уголков Подмосковья и столицы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«В основном все приходят за эмоциями. Для кого-то – это толчок к какой-то новой жизни. Кто-то обретает здесь действительно новую семью, кто-то — друзей, кто-то начинает активнее заниматься спортом. Но конечно же, движение «5 верст» — это огромная, невероятная и нужная история в нашем спорте», — рассказала Ольга Ющенко, участница забега «Бег на районе» (г. Железнодорожный).

Спортсменов ждали приятные сюрпризы — памятный значок, теплые носки и сертификат на 1 тыс. руб. По особому случаю — юбилейному старту — также был подготовлен торт, который стал приятным угощением для каждого участника мероприятия.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Сегодня у нас юбилейный старт — «5 верст». Это сотый старт с момента открытия именно в этой точке. «5 верст» – это движение федерального масштаба. У нас 130 локаций по всей России. Каждую субботу любой желающий может в девять часов прийти, пробежаться, пройти, поволонтерить», — рассказал организатор сообщества «Бег на районе» Андрей Андреев.

Организаторы спортивного движения приглашают жителей округа присоединяться к силовым и интервальным тренировкам сообщества «Бег на районе», которые проходят три раза в неделю. Детальную информацию о проведении забегов можно найти в телеграм-канале движения, который насчитывает уже свыше 500 постоянных участников.